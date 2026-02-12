San Antonio accelera nel finale e si porta in vantaggio prima dell' intervallo

Nel secondo quarto, i San Antonio Spurs mettono a segno un parziale decisivo e si portano in vantaggio contro i Warriors. Al termine del primo tempo, i texani sono avanti 126-113, grazie a una serie di sei canestri consecutivi. La partita si anima nel finale di primo tempo, con la squadra di coach Popovich che prende il controllo e si avvicina alla pausa con un vantaggio consistente.

Nel confronto tra Spurs e Warriors, San Antonio chiude la pausa con una serie di sei successivi successi e passa a guidare 126-113 la sfida in terra californiana. A fare la differenza sono stati De'Aaron Fox, con 27 punti, Victor Wembanyama con 26 e Keldon Johnson a quota 21, mentre Wembanyama prosegue la prova di alto livello iniziata con i 40 punti contro i Lakers nella giornata precedente. Senza Stephen Curry per un infortunio al ginocchio, Golden State ha tenuto vivo l’incontro a lungo, tentando di accelerare nel terzo quarto con una fiammata di triple e reagendo nel finale. Golden State ha operato senza l’apporto di Curry e ha provato a prendere il controllo del terzo periodo con una serie di triple immediate, tre in fila (due di Melton e una Moody) che hanno portato il punteggio a un vantaggio di +16. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

