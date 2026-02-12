Salerno il caso del sequestro di 18mila kg di olio d’oliva destinati al Canada | cosa è stato scoperto

Questa mattina a Salerno la Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato oltre 18 tonnellate di olio d’oliva destinato al Canada. Il titolare di una ditta abruzzese è stato denunciato per frode in commercio. L’olio era stato nascosto e preparato per essere esportato senza rispettare le norme. L’operazione ha portato al sequestro di una grande quantità di prodotto che avrebbe potuto arrivare sul mercato internazionale.

Eseguito un sequestro di 18.100 kg di olio d’oliva durante un’operazione condotta dalle forze dell’ordine presso il porto commerciale di Salerno. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito di un monitoraggio sui flussi di importexport di olio d’oliva, promosso dalla Cabina di Regia del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Operazione congiunta delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, insieme ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e al personale dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha effettuato un sequestro probatorio di un container contenente 18. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Salerno, il caso del sequestro di 18mila kg di olio d’oliva destinati al Canada: cosa è stato scoperto Approfondimenti su Salerno Sequestro Falso olio extravergine d’oliva venduto all’estero: 18mila litri sequestrati al porto di Salerno La Guardia di Finanza, i Carabinieri e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 18mila litri di falso olio extravergine d’oliva nascosto al porto di Salerno. Traffico illegale di auto rubate in Canada, blitz al porto di Salerno: scatta il sequestro Un'operazione congiunta tra autorità italiane e canadesi ha portato al sequestro di auto rubate coinvolte in un traffico illegale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Salerno Sequestro Argomenti discussi: Ospedale di Salerno nega reparto femminile a donna trans. Interviene Fico; Salerno, l'omicida del panettiere di Sarno si fotografa in cella con il fratello: scoppia la polemica; Rilascio carta di identità elettronica; Salerno, la prima casa di comunità pronta ad aprire a Matierno. Molluschi sempre più rari: università e Regione studiano il caso del cannolicchioMolluschi sempre più rari: università Federico II e Regione Campania studiano il caso del cannolicchio nel Salernitano ... ilgiornalelocale.it Ospedale di Salerno nega reparto femminile a donna trans: il racconto choc e le scuse dell'aziendaUna donna trans all’ospedale di Salerno resta sei giorni in attesa di ricovero e si scontra con una collocazione non rispettosa della sua identità. Le scuse della Direzione Sanitaria e le parole della ... notizie.it SALERNO, IL “CASO PALATULIMIERI”: PANICO E LA RICHIESTA DI UN TIME OUT PER LA ROLLER A Salerno c’è una partita che si gioca fuori dal campo : da un lato i lavori legati alla dell’ e dell’area , dall’ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.