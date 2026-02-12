Saldature senza permessi | scatta la denuncia per il titolare di un’autocarrozzeria

I carabinieri di Orta di Atella hanno denunciato un uomo di 61 anni, titolare di un'autocarrozzeria, per aver effettuato saldature senza i permessi necessari. L’operazione è stata condotta con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise.

I carabinieri della Stazione di Orta di Atella, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, hanno denunciato un 61enne titolare di un'autocarrozzeria per violazioni ambientali. Durante un servizio di controllo, i militari hanno accertato che l'attività eseguiva lavorazioni di saldatura con emissioni in atmosfera senza i titoli autorizzativi richiesti dalla normativa vigente. All'esito degli accertamenti, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, sono state impartite le prescrizioni per la regolarizzazione amministrativa dell'attività e contestata una sanzione di 2.500 euro.

