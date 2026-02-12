Salari secondo il merito e pagati in voucher | Milei smantella i diritti di chi lavora

Il Senato argentino sta per approvare una nuova legge che ha già scatenato molte polemiche. La proposta, presentata come una riforma per la «modernizzazione del lavoro», prevede salari legati al «merito» e pagamenti in voucher. Molti lavoratori temono che questa legge possa ridurre i loro diritti e peggiorare le condizioni di lavoro. La discussione è ancora aperta, ma le opposizioni accusano il governo di voler smantellare le tutele tradizionali.

Nella propaganda del governo Milei, il progetto di riforma della legge sul lavoro, che risale al 1974, si propone di ridurre l'occupazione informale permettendo, come ha sostenuto il capo di gabinetto Manuel Adorni, di creare nuovi posti di lavoro e generare un circolo virtuoso di investimenti e di crescita. Tanto più che, ha spiegato il ministro degli interni Diego Saltilli, «è necessario modernizzare leggi approvate quando, per esempio, non esistevano i cellulari né il lavoro a distanza». IL PRESUPPOSTO è quello che la sociologa Luci Cavallero ha definito «uno dei grandi miti» imposti dall'attuale modello grazie ai mezzi di comunicazione: che «una maggiore flessibilizzazione delle norme sul lavoro» si traduca automaticamente nell'assunzione di nuova manodopera da parte dei datori di lavoro.

