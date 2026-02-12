Sacim la Fiom Cgil | Non tollereremo intese peggiorative sediamoci unitariamente al tavolo con la nuova proprietà

La Fiom Cgil avverte che non accetterà accordi peggiorativi alla Sacim. La storica azienda metalmeccanica, da poco passata sotto una nuova proprietà dopo un’asta giudiziaria, si trova in una fase delicata. La Fiom chiede di sedersi insieme alle nuove figure aziendali per discutere e trovare un’intesa condivisa, evitando tensioni e rischi per i lavoratori.

Delicata la situazione in seno alla Sacim, la storica azienda metalmeccanica da pochi giorni in mano ad una nuova proprietà a seguito di asta giudiziale. Si registra la presa di posizione della Fiom Cigl dopo la ‘spaccatura’ con Cisl e Uil. Questa la nota della Fiom: “Interveniamo con un fatto: una larghissima maggioranza dei lavoratori Sacim ha sottoscritto un documento discusso in fabbrica, che chiarisce metodo, mandato e priorità in questa fase delicatissima di passaggio di proprietà. Il punto centrale, che qualcuno tenta di oscurare con polemiche, è uno solo: ogni decisione che riguarda il futuro di Sacim deve passare dall’assemblea dei lavoratori, con informazione completa e scelte collettive.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Argomenti discussi: Vertenza Sacim, scontro tra sindacati. Cisl: La Rsu Fiom ha disertato gli incontri con la potenziale proprietà; Cgil: Altri sindacati assenti, non c’è confronto con i lavoratori; Il caso della Sacim di Cesena: È in liquidazione e va all'asta ma cresce con nuove commesse, la Cassa integrazione è azzerata; Caso Sacim, la Uil: Per noi l'unica priorità è la continuità occupazionale di tutti i lavoratori.

