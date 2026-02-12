Sacim la Fiom Cgil | Non tollereremo intese peggiorative sediamoci unitariamente al tavolo con la nuova proprietà

La Fiom Cgil annuncia che non tollererà accordi peggiorativi alla Sacim, l’azienda metalmeccanica di Brescia appena passata a una nuova proprietà dopo l’asta giudiziale, e invita tutte le parti a sedersi insieme per trovare una soluzione condivisa.

Delicata la situazione in seno alla Sacim, la storica azienda metalmeccanica da pochi giorni in mano ad una nuova proprietà a seguito di asta giudiziale. Si registra la presa di posizione della Fiom Cigl dopo la ‘spaccatura’ con Cisl e Uil. Questa la nota della Fiom: “Interveniamo con un fatto: una larghissima maggioranza dei lavoratori Sacim ha sottoscritto un documento discusso in fabbrica, che chiarisce metodo, mandato e priorità in questa fase delicatissima di passaggio di proprietà. Il punto centrale, che qualcuno tenta di oscurare con polemiche, è uno solo: ogni decisione che riguarda il futuro di Sacim deve passare dall’assemblea dei lavoratori, con informazione completa e scelte collettive.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su fiom cgil

La Fiom Cgil lancia un appello al governo: bisogna convocare subito un tavolo per discutere della situazione nello stabilimento Tekne.

Ultime notizie su fiom cgil

