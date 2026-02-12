Ryanair espande voli da Malta Air | ritardi aerei a rischio il traffico aereo un nodo cruciale per la crescita

Ryanair amplia i voli da Malta Air, ma i ritardi negli aeroporti rischiano di mettere in crisi la crescita. Le compagnie aeree, tra cui Ryanair, puntano molto su Malta, ma i problemi nel controllo del traffico aereo creano ritardi e disagi ai passeggeri. La situazione resta sotto osservazione, mentre si cerca di trovare soluzioni rapide.

Ryanair scommette su Malta Air, ma i ritardi aerei minacciano l’espansione: al centro il controllo del traffico aereo. Ryanair punta a rafforzare la sua presenza in Europa con nuove rotte da Göteborg, Newcastle, Palma e Tirana e un ampliamento dei voli operati dalla controllata Malta Air. L’iniziativa, annunciata il 12 febbraio 2026, si scontra però con un problema crescente: i ritardi, attribuiti principalmente alle difficoltà del controllo del traffico aereo, che rischiano di compromettere l’efficienza della compagnia e la soddisfazione dei passeggeri. L’amministratore delegato Michael O’Leary ha sottolineato l’importanza di un investimento strategico per intercettare la domanda crescente di viaggi in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

