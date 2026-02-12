Quasi un anno dopo aver subito due fratture ai talloni, Rob Van Dam rompe il silenzio e racconta il suo percorso di recupero. L’ex wrestler descrive la fase di riabilitazione come una vera e propria “rimonta”, sottolineando quanto sia stato difficile tornare in forma. Ora si sente più forte e pronto a riprendere l’attività sportiva.

A quasi un anno dall’infortunio che lo ha costretto a fermarsi, Rob Van Dam è tornato a parlare del suo stato fisico. Durante l’ultima puntata del suo podcast 1 Of A Kind With RVD, la leggenda ECW e WWE ha aggiornato i fan sul recupero dopo aver riportato la frattura di entrambi i talloni a MLW Battle RIOT VII. L’infortunio, particolarmente delicato per un atleta noto per la sua esplosività, aveva messo in dubbio la possibilità di rivederlo sul ring. RVD, però, ha spiegato che il percorso è stato lungo ma positivo: “È stata una sorta di rimonta. Non ho ancora lottato da allora. Immagino che i miei piedi saranno ancora un po’ indolenziti, ma non mi stanno più impedendo di correre, allenarmi, girare su me stesso, calciare, saltare, essere RVD. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - RVD parla del recupero dopo la frattura di entrambi i talloni: “È stata una sorta di rimonta”

Approfondimenti su Rob Van Dam Recupero

