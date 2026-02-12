Russia l’oro olimpico alla patria

Da it.insideover.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia non può esultare per l’oro olimpico. A Milano-Cortina, l’atleta russo ha vinto una medaglia, ma la bandiera russa non sventola nello stadio. I suoi compagni di squadra, 13 in tutto, gareggiano senza nome, senza inno e senza bandiera. La partecipazione ristretta e le restrizioni legate all’invasione dell’Ucraina hanno cancellato le celebrazioni ufficiali per i successi russi.

In questi Giochi olimpici di Milano-Cortina la Russia di fatto non può partecipare. essendo essere bandita dalle competizioni dall’invasione dell’Ucraina del 2022 e vedere i suoi pochi atleti ammessi (13 in questo caso) costretti a gareggiare senza bandiera, senza inno e con la denominazione di “neutrali”. Punizione forse comprensibile ma che non fu certo applicata ad americani e inglesi invasori dell’Iraq e ora nemmeno a Israele decimatore dei palestinesi). Quel che fa arrabbiare di più il Governo russo, però, è che molti atleti di nascita, origine o formazione russa gareggino e conquistino medaglie avvolti nella bandiera di altri Paesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

russia l8217oro olimpico alla patria

© It.insideover.com - Russia, l’oro (olimpico) alla patria

Approfondimenti su Milano Cortina

«Oro alla patria»: Lagarde vede Giorgetti

L'emendamento sulla restituzione dell'oro alla patria proposto da Lagarde, che coinvolge il ministro Giorgetti, rappresenta uno degli aspetti più discussi e simbolici della legge di bilancio.

L’«oro alla patria» per pagare la manovra dell’austerità

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ha Vinto l’Oro Olimpico, Ma Non Può Festeggiare… | Ivan Litvinovich

Video ? Ha Vinto l’Oro Olimpico, Ma Non Può Festeggiare… ? | Ivan Litvinovich

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa: no al ritorno della Russia nel calcio; le Olimpiadi devono rispettare i diritti umani; A violare la tregua olimpica è stata quasi sempre la Russia; Milano Cortina, Mattarella apre ufficialmente i Giochi olimpici; Dal fronte alle piste: l’Ucraina a Milano-Cortina 2026.

russia l oro olimpicoRussia, l’oro (olimpico) alla patriaIn questi Giochi olimpici di Milano-Cortina la Russia di fatto non può partecipare. essendo ... msn.com

russia l oro olimpicoOlimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11Per approfondire: Olimpiadi Milano-Cortina, italiani in gara: programma delle finali e speranze di medaglie ... tg24.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.