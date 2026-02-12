Russia l’oro olimpico alla patria

La Russia non può esultare per l’oro olimpico. A Milano-Cortina, l’atleta russo ha vinto una medaglia, ma la bandiera russa non sventola nello stadio. I suoi compagni di squadra, 13 in tutto, gareggiano senza nome, senza inno e senza bandiera. La partecipazione ristretta e le restrizioni legate all’invasione dell’Ucraina hanno cancellato le celebrazioni ufficiali per i successi russi.

In questi Giochi olimpici di Milano-Cortina la Russia di fatto non può partecipare. essendo essere bandita dalle competizioni dall'invasione dell'Ucraina del 2022 e vedere i suoi pochi atleti ammessi (13 in questo caso) costretti a gareggiare senza bandiera, senza inno e con la denominazione di "neutrali". Punizione forse comprensibile ma che non fu certo applicata ad americani e inglesi invasori dell'Iraq e ora nemmeno a Israele decimatore dei palestinesi). Quel che fa arrabbiare di più il Governo russo, però, è che molti atleti di nascita, origine o formazione russa gareggino e conquistino medaglie avvolti nella bandiera di altri Paesi.

