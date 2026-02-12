Russia il petrolio resta senza compratori | superpetroliere ferme e sconti record mettono a rischio i conti del Cremlino
Decine di superpetroliere con greggio russo restano ferme al largo senza trovare acquirenti. Le navi, cariche di petrolio, non riescono a vendere il greggio e questo mette in crisi i conti del Cremlino. La situazione si aggrava con sconti record e navi ferme a lungo, mentre la Russia fatica a trovare un mercato per il suo petrolio.
Decine di superpetroliere cariche di greggio russo restano ferme al largo, senza un compratore disposto a rilevarne il carico. Intanto le capitali occidentali intensificano i sequestri delle unità più datate su cui Mosca ha fatto affidamento per aggirare le restrizioni. I clienti del petrolio russo pretendono oggi ribassi sempre più marcati, ai livelli più elevati dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Per la principale fonte di entrate del Cremlino si tratta di un passaggio delicatissimo che rischia di compromettere lo sforzo bellico in Ucraina. Fin dall’offensiva lanciata nel 2022, Stati Uniti ed Europa hanno tentato di comprimere la capacità di esportazione energetica russa. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondimenti su Russia Petrolio
Senza il Venezuela la Cina rimane a secco di petrolio. Busserà alla Russia?
La Cina, grande consumatrice di petrolio, si trova a dover cercare nuove fonti di approvvigionamento a causa dell'embargo sulle esportazioni venezuelane, che rischia di ridurre significativamente le sue riserve.
Cremlino: "L'Europa perde moderazione verso la Russia". Il piano Trump redatto senza Ue e Ucraina
Gli Usa sequestrano una Petroliera venezuelana ma con bandiera russa nell’Atlantico
Ultime notizie su Russia Petrolio
Argomenti discussi: Russia, crescita in frenata: il nodo petrolio pesa sul futuro; Erosione economica | Le sanzioni stanno diventando insostenibili per la Russia di Putin; Dalla Russia agli Usa: la nuova dipendenza energetica dell’Europa. Report Ecfr; La guerra di Putin sarà pagata dai russi per generazioni.
Ue. Petrolio russo, si allarga il raggio delle sanzioniCon la proposta di sanzionare porti in Georgia e Indonesia che movimentano petrolio russo, l’Unione Europea compie un salto di qualità nella propria strategia. Non si limita più a colpire navi, compag ... notiziegeopolitiche.net
Trump: India non acquisterà petrolio russo. Che cosa può cambiare?Il 2 febbraio il presidente americano ha annunciato di aver fatto un accordo commerciale con l’India i cui dazi vengono ridotti da Washington dal 25% al 18%. Per il presidente americano, inoltre, l’In ... tg24.sky.it
Russia diversa. Trevor Something · Enjoy the Silence. Surgut colpisce forte Non è solo petrolio e ghiaccio. Surgut è un paradosso a cielo aperto. È il brivido del vento che soffia sull'Ob, uno dei fiumi più maestosi del mondo, che si scontra con l'energia di una ci - facebook.com facebook
Russia, spari contro un generale dei servizi. Lavrov: Zelensky vuole far saltare i negoziati". Un'auto esplode a Odesa, muore militare 21enne. 20° pacchetto di sanzioni Ue a Mosca. Von der Leyen: funzionano, crollate le loro entrate fiscali da gas-petrolio x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.