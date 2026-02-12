Russia blocca whatsapp e spinge sul messanger di stato

La Russia ha bloccato WhatsApp sul suo territorio, lasciando gli utenti senza l’app di messaggistica più popolare. Il governo ha deciso di puntare tutto su Max, il servizio di messaggistica di Stato, considerandolo l’unica alternativa affidabile. La decisione arriva dopo che le autorità hanno accusato WhatsApp di non rispettare le leggi locali, spingendo così i cittadini a usare il nuovo sistema controllato dallo Stato.

La Russia isola WhatsApp: MAX, il di Stato, diventa l’unica opzione. Il governo russo ha bloccato WhatsApp sul territorio nazionale, adducendo come motivazione il mancato rispetto delle normative locali. Contestualmente, Mosca spinge i propri cittadini verso MAX, un’applicazione di messaggistica sviluppata e gestita direttamente dallo Stato. La decisione, che solleva preoccupazioni sulla libertà di comunicazione, è stata immediatamente criticata da Meta, la società proprietaria di WhatsApp, e segna un’accelerazione nella politica di digitalizzazione “sovrana” del Cremlino. Il contesto: una crescente digitalizzazione “sovrana”.🔗 Leggi su Ameve.eu

