Nel pomeriggio di oggi, durante la seconda giornata di test pre-stagionali a Sakhir, Russell si piazza terzo con la sua nuova power unit. Il britannico ha dimostrato di aver messo a punto il motore, migliorando le prestazioni rispetto alle prime prove. La squadra si mostra soddisfatta dei progressi fatti in vista della stagione, mentre i tecnici continuano a lavorare per ottimizzare ulteriormente la vettura.

Nel pomeriggio della seconda giornata dei test pre-stagionali di Formula 1 sul circuito di Sakhir, Bahrain, emergono novità significative che definiscono l’andamento della sessione. I team hanno proseguito con programmi mirati, tra sostituzioni tecniche, raccolta dati e gestione delle prove, offrendo uno spaccato chiaro sulle dinamiche in corso e sullo stato di forma delle monoposto. La squadra di Brackley è tornata in pista dopo una mattinata breve, durante la quale Andrea Kimi Antonelli ha guidato la W17 per pochi giri. la sostituzione della power unit ha permesso a George Russell di avviare il proprio programma di lavoro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Russell terzo nei test Bahrain con la nuova power unit

Approfondimenti su Russell Bahrain

La Ferrari ha portato in pista la nuova monoposto al Montmelò.

Le scuderie di Formula 1 sono in Bahrain per la seconda sessione di test prima dell’inizio del campionato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Russell Bahrain

Argomenti discussi: Test Bahrain, classifica day-1 mattina: Max batte Piastri e Russell. Hamilton a 1? esatto; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1 Bahrain 2026, Verstappen mette tutti in riga al mattino; Chi guida e quando durante i test pre-stagionali di F1 in Bahrein?.

Test day3, Antonelli vola e Mercedes fa paura: riposo attivo Ferrari. Norris c'è, Red Bull nei guai, Aston di corsaTerza giornata dei test di Barcellona: miglior tempo di Antonelli, impressiona la Mercedes, Ferrari è rimasta a guardare. Corsa contro il tempo Aston Martin, sospiro di sollievo Williams ... sport.virgilio.it

La Mercedes vola a Barcellona, Kimi Antonelli il più veloce nei test di F1: la Ferrari sta a guardareLa Mercedes sembra già molto avanti. Antonelli davanti a Russell nella terza giornata dei test di Barcellona, Lando Norris terzo a quasi un secondo e ... fanpage.it

[#F1] Nel terzo giorno di Shakedown a porte chiuse a Barcellona, Mercedes fa 183 giri in un giorno e stampa i primi due tempi della classifica odierna con Antonelli e Russell. McLaren fa esordire la MCL40 ed è terza con Norris. Audi in pista con più costanza - facebook.com facebook