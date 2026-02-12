Ruba un monopattino davanti al supermercato | scatta l' inseguimento in pieno centro

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato un 20enne accusato di aver rubato un monopattino davanti a un supermercato nel centro di Bologna. L’uomo era sfrecciato in pieno giorno su un monopattino elettrico, con dietro un altro uomo che cercava di raggiungerlo a piedi, urlando che gli avevano appena rubato il mezzo. L’inseguimento ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e si è concluso con il fermo del ladro in via dell’Indipendenza.

È sfrecciato davanti ai Carabinieri in servizio in Piazza Maggiore a bordo di un monopattino elettrico e dietro di lui un uomo che a piedi cercava di raggiungerlo urlando che era stato derubato: una scena risalente al pomeriggio di lunedì scorso, che ha portato poi all'arresto di un 20enne.

