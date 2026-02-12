Rosetti capo degli arbitri Uefa | Forse abbiamo tutti dimenticato perché è nato il Var si va troppo al video

Roberto Rosetti, capo degli arbitri Uefa, ha fatto il punto sulla tecnologia Var. Durante un incontro con la stampa a Bruxelles, ha detto che forse abbiamo dimenticato perché il Var è nato e che si va troppo spesso al video review. Rosetti ha anche parlato di come l’arbitraggio possa migliorare senza affidarsi troppo alla tecnologia.

Roberto Rosetti, il capo degli arbitri Uefa, ha incontrato la stampa a margine del Congresso Uefa di Bruxelles e ha parlato del Var e dell'arbitraggio. Ecco cosa riporta la Gazzetta dello Sport. "Forse abbiamo tutti dimenticato perché è nato il Var. Il Var è nato per correggere errori "chiari e ovvi". Sulle decisioni fattuali, come il fuorigioco, lavora alla perfezione. Ma sulle interpretazioni il discorso è diverso. La Uefa preferisce meno interventi a video e lasciare la decisione sul campo. Ci perderemo un rigore ogni tanto, però si evitano quelli francamente inesistenti.

