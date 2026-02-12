Rosa Pensa verso il ruolo di procuratore aggiunto di Foggia

La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso di proporre Rosa Pensa come nuovo procuratore aggiunto di Foggia. La scelta è stata unanime e ora passa al voto del plenum. La nomina potrebbe essere ufficiale già nelle prossime settimane.

Nella seduta di oggi, giovedì 12 febbraio, la quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di proporre al plenum, all'unanimità, Rosa Pensa quale procuratore aggiunto di Foggia Rosa Pensa. In quella del 15 gennaio, sempre all'unanimità, Beatrice Notarnicola era stata proposta quale successore alla presidenza del Tribunale di Foggia di Sebastiano Luigi Gentile, andato in pensione l'8 agosto 2025. Nata a Bari il 6 aprile 1964, è stata consigliera della Corte d’Appello di Bari, sezione lavoro, e nel 2019 è stata nominata presidente della sezione Lavoro del Tribunale di Foggia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Foggia Procuratore Procura di Cassino, Fucci scopre le carte: «Serve il procuratore aggiunto per monitorare meglio il territorio» Da aprile, con l’arrivo del procuratore capo Fucci, la Procura di Cassino ha adottato un approccio più incisivo e coordinato sul territorio. Enrico Infante è il nuovo Procuratore di Foggia Enrico Giacomo Infante è stato nominato nuovo Procuratore di Foggia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Disabili psichici, Di Rosa all’attacco: “Il Comune perde in tribunale e pensa all’appello. Intanto le famiglie restano sole” AGRIGENTO – Non una polemica elettorale, ma – come la definisce lui stesso – “una battaglia di civiltà”.Giuseppe Di Rosa, oggi can facebook

