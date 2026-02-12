Romania Il caso Georgescu | ingerenza russa o della Ue?

La Romania si è trovata al centro di una vera e propria sorpresa politica a novembre 2024. Calin Georgescu, candidato indipendente con posizioni nazionaliste ed euroscettiche, ha ottenuto oltre il 22% al primo turno delle presidenziali, lasciando tutti a chiedersi se dietro il suo successo ci siano ingerenze russe o influenze dell’Unione Europea. La sua vittoria ha acceso il dibattito su chi stia realmente muovendo le fila in questo Paese, tra sospetti di interferenze esterne e le tensioni tra Russia e Occidente.

Nel novembre del 2024 la Romania fu l’epicentro di uno dei più inattesi terremoti politici europei. C?lin Georgescu, indipendente di area nazionalista ed euroscettica, accusato di sentimenti filorussi, aveva sorpreso tutti superando il 22% al primo turno delle presidenziali. Quel risultato, che lo portava al ballottaggio contro Elena Lasconi, convinta europeista, e davanti a figure istituzionali di primo piano come l’ex premier Marcel Ciolacu, cambiò di colpo il quadro politico romeno. Il ribaltamento arrivò però due giorni prima del secondo turno, con i sondaggi che davano per certa la vittoria di Georgescu, quando, a dicembre del 2024, la Corte Costituzionale annullò l’intero processo elettorale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Romania. Il caso Georgescu: ingerenza russa o della Ue? Approfondimenti su Romania Elezioni Editoria: Bonelli, 'grave ingerenza ambasciata russa contro Repubblica e La Stampa' Un'assertiva nota dell'ambasciata russa ha accusato La Repubblica e La Stampa di ingerenza, chiedendo un cambiamento di proprietà e linea editoriale. La guerra ibrida russa: in Romania caccia in volo contro i droni La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Romania Elezioni Argomenti discussi: Elezioni in Romania, per gli Usa non ci fu alcuna interferenza russa; Il fascicolo di C?lin Georgescu per propaganda legionar? viene bloccato nella procedura di camera preliminare; Calin Georgescu sottolinea l'impatto significativo dell'annullamento delle elezioni in Romania, chiedendo la declassificazione dei documenti che hanno sostenuto la decisione di annullamento.; Il Tribunale di Bucarest ha respinto il ricorso di C?lin Georgescu, mantenendo la legalità dell'atto d'accusa nel fascicolo di propaganda legionarista, che entra ora nella fase di giudizio di merito. NATO IN ITALIA MA SENZA PASSAPORTO, A 12 ANNI RESTA A CASA DAL VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LONDRA Castiglione Cosentino, minore senza documenti: madre affidataria scrive a Sergio Mattarella. Caso di apolidia di fatto tra Italia e Romania https:/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.