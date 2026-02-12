Roma | Ztl a pagamento anche per le elettriche contestata la nuova tariffa e stop ai vantaggi ibridi

Roma introduce una novità che non piace a molti. Le auto elettriche dovranno pagare come le altre per entrare nelle zone a traffico limitato, con un permesso che costa mille euro. La città ha deciso anche di eliminare i vantaggi di sosta gratuita per le vetture ibride. La misura ha già scatenato proteste e critiche da parte di chi vede questa scelta come un passo indietro nella promozione della mobilità sostenibile.

