Roma | Ztl a pagamento anche per le elettriche contestata la nuova tariffa e stop ai vantaggi ibridi
Roma introduce una novità che non piace a molti. Le auto elettriche dovranno pagare come le altre per entrare nelle zone a traffico limitato, con un permesso che costa mille euro. La città ha deciso anche di eliminare i vantaggi di sosta gratuita per le vetture ibride. La misura ha già scatenato proteste e critiche da parte di chi vede questa scelta come un passo indietro nella promozione della mobilità sostenibile.
Roma, Ztl a Pagamento per le Elettriche: la Rivoluzione Contestata della Mobilità Urbana. Roma Capitale apre un nuovo fronte nel dibattito sulla mobilità urbana con la proposta di introdurre un permesso di mille euro per l’accesso alle Zone a Traffico Limitato (Ztl) per le auto elettriche e di eliminare la sosta gratuita sulle strisce blu per le vetture ibride. La decisione, firmata dall’assessore alla mobilità Eugenio Patanè l’11 febbraio 2026, mira a gestire l’aumento dei veicoli a basse emissioni nel centro storico, ma solleva forti critiche da commercianti, associazioni turistiche e opposizioni politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Roma Ztl
Roma dice stop ai vantaggi: ZTL e parcheggi a pagamento anche per auto elettriche e ibride. Nuove regole in arrivo.
Roma mette fine ai vantaggi per le auto elettriche e ibride nel centro storico.
Ztl a Roma, ingresso a pagamento per le auto elettriche a 1000 euro e strisce blu per gli ibridi: le novità
La città di Roma sta preparando nuove regole per la Ztl.
Ultime notizie su Roma Ztl
Argomenti discussi: Auto elettriche in centro storico a Roma: 1000 euro per accedere alla Ztl; Ztl a Roma, l'assessore Patanè: Permesso annuale per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride; Ztl di Roma chiusa alle auto elettriche: Mille euro per il pass d’accesso; 7.500 sensori nei parcheggi di Roma: cosa cambierà per automobilisti e residenti.
Ztl Roma, stop alle auto elettriche: per accedere potrebbe servire un pass. La propostaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ztl Roma, stop alle auto elettriche: per accedere potrebbe servire un pass. La proposta ... tg24.sky.it
Ztl a Roma, ingresso a pagamento per le auto elettriche a 1000 euro e strisce blu per gli ibridi: le novitàNessun impatto sulla qualità dell'aria, ma le auto elettriche contribuiscono lo stesso alla congestione del traffico. Da qui la decisione di limitarne l'accesso alla Ztl del centro storico con un ... fanpage.it
#Roma, centro storico: #Ztl a pagamento per #autoelettriche e stretta sugli #ibridi x.com
Roma, ZTL a pagamento per i veicoli elettrici: costi ed esenzioni - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.