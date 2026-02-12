Roma | spaccio a bordo di un’auto a noleggio in zona Piazza Bologna tre arresti

Tre persone sono state arrestate a Roma, in zona Piazza Bologna, perché trovate a spacciare droga a bordo di un’auto a noleggio. I carabinieri della stazione Roma Piazza Bologna, con l’aiuto della Procura, hanno fermato un uomo di 39 anni e due donne, di 27 e 38 anni. Sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Sono stati sorpresi a spacciare a bordo di un’auto a noleggio in zona Piazza Bologna, a Roma. Per questo motivo, i carabinieri della stazione Roma Piazza Bologna, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un uomo di 39 anni e due donne, rispettivamente di 27 e 38 anni, accusati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Operazione di Arresto e Intercettazione. L’operazione è scattata nella tarda serata di ieri in via della Lega Lombarda, all’angolo con via Alatri, dove i militari hanno intercettato un’auto a noleggio con a bordo tre persone sospette. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: spaccio a bordo di un’auto a noleggio in zona Piazza Bologna, tre arresti Approfondimenti su Piazza Bologna Roma, la droga viaggia a bordo di auto a noleggio A Roma, il traffico di droga si svolge spesso attraverso auto a noleggio utilizzate per il trasporto di sostanze illecite. Smantellata piazza di spaccio allestita in un appartamento Ater occupato abusivamente: tre arresti Questa mattina, la polizia ha smantellato una piazza di spaccio all’interno di un appartamento occupato abusivamente nel quartiere di Villa del Fuoco. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Piazza Bologna Argomenti discussi: Compra cocaina e scappa, carabinieri lo vedono e arrestano i pusher. In auto una pistola; Lucchetti come nascondigli per la droga, maxi blitz della polizia: dieci arresti; Fabriano, arrestati gli spacciatori in trasferta: due giovani avevano droga in auto; Sorpresi a spacciare a bordo di un’auto a noleggio: tre arresti e sequestri di droga e pistola replica | Roma. Roma – Altri arresti tra San Lorenzo e Termini tra degrado, spaccio e furtiCinque le persone invece denunciate. L'operazione continua giornalmente, ma i problemi sembrano anche aumentare ROMA – I Carabinieri della Compagnia Roma P ... etrurianews.it Roma: controlli antidroga nei quartieri, arrestate 15 personeQuindici arresti a Roma durante controlli antidroga: ingenti quantità di stupefacenti sequestrate. romadailynews.it Piazza Bologna: sorpresi a spacciare a bordo di un'auto a noleggio L’operazione è scattata nella tarda serata di ieri in via della Lega Lombarda, all’angolo con via Alatri, dove i carabinieri hanno intercettato un’auto a noleggio con a bordo tre persone sospette facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.