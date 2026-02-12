Roma | spaccio a bordo di un’auto a noleggio in zona Piazza Bologna tre arresti
Tre persone sono state arrestate a Roma, in zona Piazza Bologna, perché trovate a spacciare droga a bordo di un’auto a noleggio. I carabinieri della stazione Roma Piazza Bologna, con l’aiuto della Procura, hanno fermato un uomo di 39 anni e due donne, di 27 e 38 anni. Sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.
Sono stati sorpresi a spacciare a bordo di un’auto a noleggio in zona Piazza Bologna, a Roma. Per questo motivo, i carabinieri della stazione Roma Piazza Bologna, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un uomo di 39 anni e due donne, rispettivamente di 27 e 38 anni, accusati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Operazione di Arresto e Intercettazione. L’operazione è scattata nella tarda serata di ieri in via della Lega Lombarda, all’angolo con via Alatri, dove i militari hanno intercettato un’auto a noleggio con a bordo tre persone sospette. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondimenti su Piazza Bologna
Roma, la droga viaggia a bordo di auto a noleggio
A Roma, il traffico di droga si svolge spesso attraverso auto a noleggio utilizzate per il trasporto di sostanze illecite.
Smantellata piazza di spaccio allestita in un appartamento Ater occupato abusivamente: tre arresti
Questa mattina, la polizia ha smantellato una piazza di spaccio all’interno di un appartamento occupato abusivamente nel quartiere di Villa del Fuoco.
Ultime notizie su Piazza Bologna
Argomenti discussi: Compra cocaina e scappa, carabinieri lo vedono e arrestano i pusher. In auto una pistola; Lucchetti come nascondigli per la droga, maxi blitz della polizia: dieci arresti; Fabriano, arrestati gli spacciatori in trasferta: due giovani avevano droga in auto; Sorpresi a spacciare a bordo di un’auto a noleggio: tre arresti e sequestri di droga e pistola replica | Roma.
Roma – Altri arresti tra San Lorenzo e Termini tra degrado, spaccio e furtiCinque le persone invece denunciate. L'operazione continua giornalmente, ma i problemi sembrano anche aumentare ROMA – I Carabinieri della Compagnia Roma P ... etrurianews.it
Roma: controlli antidroga nei quartieri, arrestate 15 personeQuindici arresti a Roma durante controlli antidroga: ingenti quantità di stupefacenti sequestrate. romadailynews.it
Piazza Bologna: sorpresi a spacciare a bordo di un'auto a noleggio L’operazione è scattata nella tarda serata di ieri in via della Lega Lombarda, all’angolo con via Alatri, dove i carabinieri hanno intercettato un’auto a noleggio con a bordo tre persone sospette facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.