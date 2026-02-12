Roma | Santori Lega giunta Gualtieri colpisce i cittadini che hanno investito nel green

La giunta Gualtieri a Roma ha suscitato molte proteste tra i cittadini. Molti si sono visti con permessi Ztl già rilasciati, e ora si trovano a dover fronteggiare le conseguenze di decisioni che colpiscono chi ha investito nel green. La situazione nel centro storico si fa sempre più complicata, con decine di migliaia di permessi già in circolazione e poca chiarezza sulle future restrizioni.

Roma è attualmente in una situazione critica, con decine di migliaia di permessi Ztl per il centro storico già rilasciati. Tuttavia, la Giunta Gualtieri, con l'assessore Patanè, ha scelto la via più semplice e ingiusta: colpire i cittadini che hanno investito in auto elettriche e ibride. Questo accade proprio sotto la pressione della stessa sinistra che oggi li tradisce, senza toccare i privilegi e i poteri forti che circondano la Ztl più grande d'Europa. È una vera vergogna: Patanè deve ritirare immediatamente il provvedimento e dimettersi. Le Critiche di Fabrizio Santori. Questa richiesta proviene da Fabrizio Santori, capogruppo capitolino della Lega, che ha commentato le due direttive firmate dall'assessore alla mobilità Patanè.

