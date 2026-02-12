Roma l’attaccante c’è | ora serve vincere gli scontri diretti

La Roma di Gasperini ha conquistato un quinto posto in classifica, ma il cammino è ancora difficile. Finora, la squadra ha ottenuto punti contro le squadre più deboli e ha perso contro le grandi. L’attaccante c’è, ora bisogna vincere gli scontri diretti per migliorare la posizione e puntare più in alto. La strada è ancora lunga, ma la squadra ha dimostrato di avere le qualità per giocarsela.

Un quinto posto fondato sulle vittorie contro le piccole e sconfitte con le grandi: questo dicono le prime 24 giornate della Roma di Gasperini. Serve un cambio di rotta che, dato l’arrivo e i numeri di un attaccante come Malen, è necessario già da questa domenica: si va al Maradona per i primi tre punti stagionali contro una big. La punta che serviva ha già conquistato Gasp. Con tre gol in quattro partite il centravanti olandese ha stregato tecnico e tifosi giallorossi, basti pensare che sia Dovbyk sia Ferguson hanno segnato lo stesso numero di reti con, rispettivamente, 13 e 16 partite a disposizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

A Roma, gli scontri diretti rappresentano spesso un punto di svolta nella stagione.

Roma, chiesto il divieto di trasferta per gli scontri di ieri coi tifosi della Fiorentina

