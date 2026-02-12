A Trigoria, Niccolò Pisilli si fa notare sempre di più. Il giovane centrocampista sta sorprendendo tutti con le sue prestazioni e si candida a sfidare il Napoli, diventando l’arma segreta di Gasperini. La sua crescita rapida e il ruolo di tuttofare al centro del campo lo rendono un elemento chiave nel progetto della Roma.

C’è un volto nuovo che sta scalando rapidamente le gerarchie a Trigoria, diventando l’emblema del lavoro di trasformazione firmato Gian Piero Gasperini: quello di Niccolò Pisilli. Il centrocampista classe 2004, reduce da una prestazione totale contro il Cagliari che lo ha visto primeggiare per chilometri percorsi e palloni recuperati, si candida prepotentemente per una maglia da titolare anche nel cruciale scontro Champions di domenica al Maradona. In un reparto che deve fare i conti con l’assenza pesante di Manu Koné, il tecnico piemontese sembra intenzionato a premiare la crescita tattica del suo “allievo”, ormai lontano parente del giovane comprimario visto a inizio stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’arma segreta di Gasperini è Pisilli: il “tuttofare” pronto a sfidare il Napoli

