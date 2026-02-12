Roma incendio causato da auto elettrica | 13 veicoli distrutti in un autosalone

Questa mattina un incendio ha devastato un autosalone a Roma, distruggendo 13 veicoli. Le fiamme sono divampate da una delle auto elettriche, e le prime indagini indicano che il fuoco sarebbe partito dalla batteria di uno di questi veicoli. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno lavorato molte ore per mettere sotto controllo le fiamme, evitando che si propagassero ad altri veicoli e alle strutture circostanti. Nessuno è rimasto ferito, ma il danno è ingente. La polizia sta verificando le cause

Un rogo ha divorato ben 13 macchine all'interno del piazzale di un autosalone a Roma nord. L'incendio è scoppiato intorno alle 22.30 di domenica 8 febbraio in via dei Due Ponti 148, quartiere Tomba di Nerone. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con un'autobotte. Il rogo ha interessato 13 vetture, tra queste anche alcune elettriche. A quanto si apprende, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe stato causato da una batteria di una delle auto elettriche.

