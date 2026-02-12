Roma | donna aggredita a San Lorenzo fermato 22enne

Un 22enne tunisino è stato fermato dalla polizia come sospettato dell’aggressione avvenuta a San Lorenzo, a Roma, lo scorso 2 febbraio. L’uomo è ora in custodia, dopo aver scelto di non opporsi al fermo. La vittima, una donna, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le indagini continuano per chiarire i motivi dell’aggressione.

È stato sottoposto a fermo il 22enne tunisino, considerato l’autore dell’aggressione avvenuta lo scorso 2 febbraio nel quartiere San Lorenzo di Roma. L’incidente ha coinvolto una donna che stava accompagnando il proprio figlio minorenne a una visita medica, un momento che si è trasformato in un tragico episodio di violenza. Dettagli sul fermo e sull’aggressione. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai carabinieri nella serata di ieri, presso il policlinico Umberto I, dove il giovane si trovava ricoverato nel reparto di Psichiatria. Questa operazione segna un passo importante nelle indagini relative a un caso che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Un uomo di 22 anni è stato denunciato ieri dagli agenti del commissariato San Lorenzo per aver aggredito una donna in bicicletta con il figlio.

La donna aggredita a pugni in zona San Lorenzo a Roma racconta quello che è successo.

