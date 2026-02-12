Questa mattina a Roma tra Tufello e Nuovo Salario, la polizia ha effettuato una vasta operazione antidroga. Durante i controlli, sono stati arrestati sette persone e altre quattro sono state denunciate. Sono stati sequestrati decine di dosi di droga, tra cocaina, crack ed eroina. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di contrasto allo spaccio nella zona.

Sette persone sono state arrestate e quattro denunciate in stato di libertà, con il sequestro di decine di dosi di droga, tra cocaina, crack ed eroina. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia Roma Montesacro nei quartieri Tufello e Nuovo Salario. Sul fronte del contrasto allo spaccio, i carabinieri del Nucleo operativo hanno focalizzato la loro attenzione su alcuni veicoli sospetti che circolavano nelle strade del quartiere. Controlli e Arresti nel Quartiere Tufello. Durante un primo controllo, i militari hanno fermato un 54enne trovato in possesso di 10 involucri contenenti cocaina e crack. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli tra Tufello e Nuovo Salario, sette arresti e quattro denunce

Approfondimenti su Roma Controlli

Maxi-operazione dei carabinieri a Roma, tra Tufello, Nuovo Salario, San Lorenzo e Termini.

Nelle zone di Tufello e Città Giardino a Roma, i carabinieri della compagnia Montesacro hanno effettuato un’operazione di controllo, risultata in sette arresti e due denunce.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Controlli

Argomenti discussi: Roma, rottura tubo in via Prenestina: quartieri zona est senz'acqua.

Roma, controlli tra San Lorenzo e Termini: 3 arresti e 5 denunciati, recuperati scooter e auto rubateUn servizio coordinato di controllo del territorio tra San Lorenzo e l’area attorno alla stazione Termini si è chiuso con 3 arresti e 5 persone denunciate ... affaritaliani.it

Controlli antidroga della Polizia nella periferia Nord-Est di Roma, 7 arrestiE' la fotografia dello spaccio a cielo aperto catturata dalla Polizia di Stato nella periferia nord-est della Capitale ... msn.com

E anche quest'anno il Nuovo Salario porta bene a @italrugby Sabato in occasione dell'apertura del @seinazioni una marea bianco verde ha invaso la Curva Nord dello Stadio Olimpico Dalla Under6 alla Under16 insieme per tifare e passare una giornat facebook

Domani (sabato 7 febbraio) saremo al mercato Serpentara di via Virgilio Talli (Nuovo Salario) dalle 9 alle 13. E sempre domani sarà possibile tesserarsi a PAGINE VIAGGIANTI di LIBRA Odv. Vi aspettiamo! x.com