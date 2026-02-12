Robot e operai assieme Nei bacini di Fincantieri arrivano i saldatori umanoidi

Nei cantieri di Fincantieri a La Spezia, robot umanoidi saldatori si affiancano agli operai. La scena è già realtà: macchine e persone lavorano insieme sulle navi, senza che ci siano barriere o distanze. Le aziende puntano sempre di più su queste nuove tecnologie per velocizzare i lavori e migliorare la precisione. I robot sono in funzione da settimane e i primi risultati mostrano che il metodo funziona. Gli operai, invece di temere il futuro, si adattano e imparano a collaborare con le macchine. La Spezia diventa così un

La Spezia, 12 febbraio 2026 – Robot umanoidi saldatori che lavorano fianco a fianco con gli esseri umani nei cantieri navali. Non è lo scenario avveniristico tratto da qualche film, ma è quello che nell’arco del prossimo biennio potrebbe accadere negli stabilimenti di Fincantieri, compreso quello di Muggiano. L’annuncio è arrivato ieri, con l’avvio di una partnership industriale tra Fincantieri e Generative Bionics, azienda italiana impegnata nello sviluppo di robot umanoidi autonomi: obiettivo, realizzare un ’collega robot’ specializzato in saldature, da affiancare ai lavoratori in carne ed ossa che popolano i cantieri navali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Robot e operai assieme. Nei bacini di Fincantieri arrivano i saldatori umanoidi Approfondimenti su Fincantieri La Spezia Nella multinazionale in Brianza al lavoro arrivano i robot umanoidi Tra i robot umanoidi di Las Vegas c’è anche un tocco bergamasco Al Consumer Electronics Show di Las Vegas, tra i robot umanoidi in mostra, spicca anche un esempio di ingegno bergamasco. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fincantieri La Spezia Argomenti discussi: Fincantieri e Generative Bionics insieme per robot umanoide saldatore. Il Career Center inJob di Suzzara seleziona Operai/e Metalmeccanici per realtà strutturata del settore. Attività principali: • Conduzione di macchinari e robot automatizzati • Programmazione base e modifiche ai parametri • Carico/scarico pezzi • Controllo - facebook.com facebook Robot “Spider Hand” in Cina: 1 macchina = 4–5 operai. Usata in food, logistica e saldatura. Zhaoqing punta a diventare un hub globale della robotica. #Robotica #Automazione #Industria x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.