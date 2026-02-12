Robot chirurgico al San Giovanni di Dio oltre tre milioni dalla Regione | il plauso di Pendolino

La Regione Sicilia ha deciso di investire oltre tre milioni di euro per acquistare un robot chirurgico all’ospedale San Giovanni di Dio. Giuseppe Pendolino, presidente del Libero consorzio di Agrigento, ha accolto con soddisfazione la notizia e ha espresso il suo plauso alla scelta della Giunta regionale guidata da Renato Schifani. Ora si aspetta di vedere come il nuovo strumento possa migliorare le cure ai pazienti.

Il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, ha espresso il proprio plauso per la scelta della Giunta regionale siciliana, presieduta da Renato Schifani, di deliberare un finanziamento superiore ai tre milioni di euro destinato all’acquisto di un robot chirurgico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su San Giovanni Di Dio Svolta al San Giovanni di Dio, finanziato il robot chirurgico che punta a fermare la migrazione sanitaria La Regione ha approvato un investimento di oltre tre milioni di euro per l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tre Bollini Rosa al “San Giovanni di Dio”: l’ospedale tra le eccellenze italiane per la salute della donna Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su San Giovanni Di Dio Argomenti discussi: Chirurgia robotica al San Giuseppe: il Da Vinci entra in funzione all’ospedale di Empoli; Il robot Da Vinci entra in azione. Chirurgia sempre più mininvasiva. Salto di qualità per il San Giuseppe; Robot chirurgico conteso tra gli ospedali di San Bonifacio e Legnago: scendono in campo anche i sindaci; Sanità, all’ospedale San Giuseppe di Empoli il robot Da Vinci entra in sala operatoria. Robot chirurgico al San Giovanni di Dio, oltre tre milioni dalla Regione: il plauso di PendolinoIl presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, ha espresso il proprio plauso per la scelta della Giunta regionale siciliana, presieduta da Renato Schifani, di deliberare ... agrigentonotizie.it Ospedale San Giovanni di Dio: in arrivo robot chirurgico di ultima generazioneLa Giunta regionale ha deliberato il finanziamento di oltre tre milioni di euro per l’acquisto da parte dell'Asp ... insanitas.it San Giovanni in Marignano, il Teatro Massari fa il pieno: "La Locandiera" conquista Madrid - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.