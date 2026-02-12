La breve avventura di Yeferson Paz con il Torino si è già conclusa. Il colombiano è arrivato in prestito dal Sassuolo a gennaio, ma il suo esordio contro il Catanzaro si è trasformato in un incubo. Dopo appena 52 minuti, Paz si è infortunato e le prime diagnosi hanno confermato la gravità del problema. Ora il giocatore si trova a fare i conti con un infortunio che potrebbe mettere fine alla sua stagione.

Cinquantadue minuti. Ecco quant’è durata l’avventura di Yeferson Paz con la maglia granata. Il laterale colombiano, arrivato in prestito dal Sassuolo negli ultimi giorni del mercato invernale, si è fatto male all’esordio contro il Catanzaro e – purtroppo – nelle ultime è arrivata la conferma della gravità dell’infortunio. Per il classe 2004 c’è infatti la lesione del legamento crociato del ginocchio destro e la sua stagione è quindi già finita. Un vero peccato, perché i primi flash di questo ragazzo erano stati incoraggianti. "Ciao a tutti i granata, oggi mi tocca scrivere con il cuore – questo il messaggio postato da Paz sul suo profilo Instagram – Purtroppo quello che è iniziato con entusiasmo e gioia, oggi si trasforma in un po’ di tristezza e frustrazione, perché quando deciso di venire in questo club, avevo la certezza che avrei dato il 200% per aiutare i miei compagni a raggiungere l’obiettivo principale di mantenere la categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Robe da Paz: stagione già finita. "Sono frustrato"

Approfondimenti su Yeferson Paz

L'infortunio di Butler, che ha subito una rottura del crociato durante la partita contro Miami, pone dubbi sulla sua stagione e sulla possibilità di proseguire con i Warriors.

La protesta di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr è finita.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Yeferson Paz

Argomenti discussi: Robe da Paz: stagione già finita. Sono frustrato.

Robe da Paz: stagione già finita. Sono frustratoCinquantadue minuti. Ecco quant’è durata l’avventura di Yeferson Paz con la maglia granata. Il laterale colombiano, arrivato in prestito ... msn.com

ULTIMI POSTER RIMASTI «A Robe', che te frega delle tristezze. Lo sai qual è l'età più bella Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha giorno per giorno» Ritratto dolceamaro della più bella stagione della vita, l'Estate, "Il Sorpasso" di Dino Risi è un'opera orm - facebook.com facebook