Rivoluzione in piazza lavori di restyling del chiosco Polemica e critiche | Il progetto non è stato condiviso

Lavori in corso in piazza Maggiore per il restyling del chiosco. In poche settimane sarà inaugurato il nuovo, che sostituirà il vecchio demolito dopo 25 anni. La municipalità ha avviato i lavori senza coinvolgere completamente i cittadini, scatenando critiche e polemiche. Molti residenti e commercianti si lamentano perché non sono stati ascoltati e non si conoscono ancora i dettagli del progetto. La situazione resta tesa, tra attese e malumori.

Lavori a tutto spiano in piazza Maggiore, entro poche settimane il battesimo del nuovo "chiosco". Sostituirà il precedente, demolito dopo ormai 25 anni di attività, storico e gettonato luogo di ritrovo ma ormai obsoleto dal punto di vista strutturale e normativo. Il cantiere della nuova struttura avanza a vista d'occhio, le immagini del nuovo " Chiosco delle delizie " fanno il giro dei social. Entro fine febbraio, presumibilmente, il vernissage. Non solo un'attività commerciale quella del chiosco-bistrot, di proprietà comunale ma gestito da un operatore locale, ma ormai una parte integrante dell'"arredo" di piazza Maggiore, luogo di socialità e polo propulsore di iniziative ed eventi.

