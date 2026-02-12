Rivoluzione in Giappone abolito il pareggio e calendario all’europea

Il calcio in Giappone cambia marcia. Da quest’anno, i match non finiscono più in pareggio: viene abolito il risultato nullo e si punta a un vincitore in ogni partita, come succede in Europa. La novità interessa anche il calendario, che ora segue il modello delle competizioni europee, puntando a una maggiore competitività e spettacolo. È una rivoluzione che potrebbe cambiare il modo di giocare e di pensare il calcio nel paese.

12 febbraio 2026 – Proprio come accaduto nel corso degli ultimi anni del 1800, il Giappone ha deciso di prendere ispirazione dall’Europa  e dall'Occidente. A differenza di quanto accaduto con il Rinnovamento Meiji, un processo accelerato di modernizzazione e occidentalizzazione intrapreso per evitare la colonizzazione straniera e trasformare il paese in una potenza globale, in questo caso il Giappone ha deciso di adeguarsi al calcio europeo e di rivoluzionare una delle regole più importanti di questo sport. La J-League ha rivoluzionato il gioco del calcio decidendo di abolire la regola del pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

