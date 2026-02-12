Giorgia Meloni sta guadagnando consensi in Europa, un risultato che i suoi predecessori non sono riusciti a raggiungere. Mentre in tanti continuano a credere di aver già ottenuto successi, la premier italiana sta invece portando avanti il suo modello con determinazione. In molti osservano ora con interesse la sua crescita, anche tra i paesi più critici come la Germania.

Giorgia Meloni sta riuscendo in Europa laddove i suoi recenti predecessori hanno fallito, convinti però di aver ottenuto successi. Ovvero, il premier ha rimesso l’Italia al centro delle dinamiche dell’Unione europea, non più come nazione vassalla di Francia e Germania ma come leader e pilastro di una nuova Europa. A certificare il posizionamento di Meloni è anche il quotidiano tedesco Die Welt, che ha pubblicato sul suo sito il commento: “Come Giorgia Meloni sta rivoluzionando la politica migratoria”. Il testo parte prende come spunto la recente approvazione del disegno di legge per inasprire le norme sull'immigrazione che, scrive il quotidiano dovrebbe essere consentito all'Italia "in periodi di 'pressione eccezionale', di vietare alle imbarcazioni dei migranti l'ingresso nelle sue acque territoriali". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Rivoluziona la politica europea”. Pure i tedeschi premiano il modello Meloni

