Ritrovo per spacciatori ancora uno stop per il bar di via Canaletto

La polizia ha chiuso di nuovo il bar di via Canaletto, nella zona Sacca. La serranda è stata abbassata perché il locale era frequentato da spacciatori e rischiava di creare problemi di sicurezza pubblica. È il secondo intervento in poco tempo, e questa volta i controlli hanno portato alla sospensione dell’attività. La zona continua a essere sotto stretta osservazione.

Sospesa la licenza per 10 giorni: il locale era già stato colpito a novembre. A gennaio l'arresto di un pusher con diverse dosi di eroina Serrande abbassate di nuovo per un locale della zona Sacca, in via Canaletto, finito nel mirino della Polizia di Stato per le cattive frequentazioni e i rischi per la sicurezza pubblica. Nella giornata dell'11 febbraio, la Squadra Amministrativa della Questura ha notificato al titolare il provvedimento del Questore Lucio Pennella che impone la chiusura dell'esercizio per 10 giorni, ai sensi dell'articolo 100 del TULPS. La decisione non arriva a ciel sereno, ma è il frutto di una serie di verifiche approfondite che hanno evidenziato una situazione preoccupante.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su via Canaletto Licenza sospesa per 15 giorni a un bar di Conversano: “Ritrovo di pregiudicati e spacciatori” Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha sospeso per 15 giorni la licenza di un bar nel centro di Conversano, a causa della presenza di pregiudicati e spacciatori tra i clienti abituali. Il bar è luogo di ritrovo di soggetti noti alle forze dell’ordine: chiuso 15 giorni Il bar situato nel centro storico di San Giovanni Valdarno è stato chiuso per 15 giorni dal questore di Arezzo, in applicazione delle norme di pubblica sicurezza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su via Canaletto Argomenti discussi: Bari, spaccio e bivacchi: piazza Umberto ancora nel caos. I residenti: Scriviamo al questore; Grand Central, nuova gestione per il locale di via Piave: ad aprile aprirà un all you can eat di carne. I RAGAZZI DI PIAZZA ADDA, un'intera generazione tra gli anni 70 e 80, che a Siracusa ha fatto storia. Negli anni '70 e ’80, i giovani avevano un solo punto di ritrovo a Siracusa e questo posto si chiamava Piazza Adda. Tutto girava intorno a quella piazza, sopr - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.