Risultati e giochisti? Le uniche partite che vincono i giochisti sono i confronti tv

La sfida tra De Zerbi e il suo modo di giocare finisce con un ko pesante. Dopo la sconfitta 5-0 contro il Psg e l’eliminazione dalla Champions, il tecnico lascia il Marsiglia. La sua filosofia di gioco sembra aver subito un duro colpo, e i risultati sul campo non lo premiano. Intanto, in tv, i confronti tra appassionati e commentatori sono i soli a vincere.

" Con De Zerbi cola a picco il giochismo ", così Repubblica titola un pezzo sul tecnico che ha lasciato il Marsiglia, dopo la sconfitta 5-0 contro il Psg in Ligue 1 e la mancata qualificazione ai play-off di Champions. Ormai, risultatisti e giochisti non è solo un dibattito, ma una constatazione. Il quotidiano scrive nell'edizione odierna: " Li chiamano giochisti, ma l'antitesi con i risultati più che un tema da dibattito televisivo sta diventando una mera costatazione. Roberto De Zerbi, portabandiera orgoglioso del movimento di chi persegue l'estetica più del fine, ha terminato mestamente la sua avventura francese: il Marsiglia ha capito che può fare a meno di lui.

Nella conferenza stampa prima della partita contro la Juventus, l’allenatore del Benfica José Mourinho ha affrontato il dibattito tra giochisti e risultatisti.

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato della propria filosofia di gioco, sottolineando come sia possibile ottenere risultati attraverso approcci diversi.

