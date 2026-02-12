Rissa sul campo di basket a Roma | genitore entra dagli spalti e colpisce il giocatore in una partita giovanile

Una rissa si è scatenata questa mattina durante una partita giovanile di basket a Roma. Un genitore, improvvisamente, è entrato dagli spalti e ha colpito un giovane giocatore avversario. La scena ha causato scompiglio tra i presenti, mentre gli arbitri cercavano di fermare l’aggressione. Sul posto sono arrivati gli agenti per calmare la situazione e ricostruire quanto accaduto.

Nel match fra Buba Basket e Academy Istanbul match valido per l'European Youth Basketball League scene da far west. L'adulto è stato bandito a vita dagli organizzatori Un genitore entra in campo e colpisce un giocatore della squadra avversaria rispetto a quella in cui gioca il figlio. Questo è quanto accaduto nella partita della European Youth Basketball League (paragonabile alla Youth Champions League di calcio, ndr) disputata tra Buba Basket e Academy Istanbul a Roma, precisamente all'arena Altero Felici (via Flaminia), casa della Stella Azzurra Roma. L’episodio, filmato dai presenti, mostra che, dopo una reazione in campo fra due giocatori, un adulto entra dal lato destro del campo e si dirige verso la zona in cui il clima è particolarmente teso.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Basket

Durante una partita under 14 a Roma, un genitore ha aggredito un giocatore sul campo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

COLLEGNO - Papà entra in campo e colpisce 13enne, le immagini di Volpiano-Carmagnola

Ultime notizie su Roma Basket

Argomenti discussi: Calcio malato, allenatore in ospedale: l’ennesima rissa in un campionato giovanile; La rissa negli spogliatoi alla fine della partita di calcio e l'allenatore finisce in ospedale; Seconda categoria, rissa in campo: Daspo per 13 giocatori; Un fallo di gioco trasforma un campo di seconda categoria in un ring, Daspo per tredici calciatori.

Roma, rissa sul campo da basket della Stella Azzurra: il videoInsulti e pugni sul campo da basket del club Stella Azzurra a Roma: durante una partita di Eybl tra Buba Basket e Academy Istanbul è scattata una rissa che ha coinvolto i genitori presenti, con uno di ... msn.com

Roma, rissa alla partita di basket under 14: i genitori invadono il campo, spintoni e pugni contro i giocatoriFollia e tensione sul campo del club Stella Azzurra: la rissa, partita tra giocatori, ha poi coinvolto i genitori. Uno di loro ha colpito un ragazzo ... roma.corriere.it

La rissa nella gara di Charlotte Hornets-Detroit Pistons non è finita sul campo, ma è continuata a parole sui social. Miles Bridges, LaMelo Ball e Isaiah Stewart si sono stuzzicati a vicenda su Instagram #cronachedibasket #nba #charlottehornets #detroitpisto - facebook.com facebook

NBA, la maxi rissa tra Hornets e Pistons: da un fallo duro al caos in campo. LE FOTO #SkySportBasket #NBA x.com