Rissa con spranghe chiavi inglesi e scacciacani tra famiglie rivali | il regolamento di conti per un amore conteso

Questa notte, in un quartiere di Galliera Veneta, due famiglie si sono affrontate in strada con spranghe, chiavi inglesi e scacciacani. La lite è scoppiata attorno alla mezzanotte, probabilmente per un amore conteso. La scena è finita con alcuni feriti e tanta paura tra i residenti. La polizia è intervenuta sul posto per mettere fine alla rissa e avviare le indagini.

GALLIERA VENETA - All'ombra del campanile di Galliera Veneta, a due passi dal centro nel quartiere residenziale di viale Venezia, attorno alla mezzanotte, una resa dei conti in strada tra due gruppi di persone, il tutto per motivi sentimentali. Potrebbe sembrare la sinossi di uno sceneggiato ed invece è quello che è avvenuto nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre dello scorso anno, come hanno ricostruito i carabinieri della stazione di Tombolo, dopo due mesi di serrate indagini che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di sette persone, residenti nel cittadellese ed anche nel paese, ritenute responsabili a vario titolo, dei reati aggravati di rissa, lesioni personali e minacce. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Rissa con spranghe, chiavi inglesi e scacciacani tra famiglie rivali: il regolamento di conti per un amore conteso Approfondimenti su Galliera Veneta Galliera Veneta: rissa per una storia d’amore, spranghe e un ferito. Indagini su due famiglie coinvolte. Una rissa esplosa tra due famiglie a Galliera Veneta ha lasciato un ferito e portato all’arresto di alcune persone. La rissa tra due famiglie per un ragazzo conteso a Palermo Una rissa tra due famiglie a Palermo si è conclusa con un arresto e cinque denunce. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Galliera Veneta Argomenti discussi: Rissa con spranghe, chiavi inglesi e scacciacani tra famiglie rivali: il regolamento di conti per un amore conteso; Rissa a colpi di spranghe organizzata sui social: sette denunciati; Veneto – Amore proibito e spranghe: resa dei conti organizzata sui social, sette denunciati; Paura in pizzeria: clienti minacciati da un 35enne con una spranga. Rissa con spranghe, chiavi inglesi e scacciacani tra famiglie rivali: il regolamento di conti per un amore contesoGALLIERA VENETA - All'ombra del campanile di Galliera Veneta, a due passi dal centro nel quartiere residenziale di viale Venezia, attorno alla mezzanotte, una resa dei conti in strada tra ... ilgazzettino.it Relazione sentimentale non gradita: scoppia la rissa tra due bandeIl 3 dicembre 2025 a Galliera Veneta, dopo aver pianificato la resa dei conti sui social, si sono affrontati un paio di gruppi armati e violenti. Ci sono feriti. I carabinieri hanno ricostruito la vic ... padovaoggi.it Dodici TvParma. . Maxi rissa tra via Verdi e la Pilotta: una violenta resa dei conti a colpi di catene, spranghe e bottiglie, scatenata dal furto di un monopattino. Durante lo scontro un giovane è stato colpito ripetutamente riportando ferite alla testa e la frattura di u - facebook.com facebook Maxi rissa in centro a colpi di catena e spranghe di ferro per un monopattino conteso: 6 denunciati x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.