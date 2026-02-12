Ripartenza con dieta per gli italiani

Dopo le feste gli italiani tornano dal dietologo. Molti vogliono rimettersi in forma e combattere i chili di troppo accumulati durante le festività. La ripresa della dieta diventa una priorità per chi desidera mantenersi in salute e affrontare meglio l’età che avanza.

Ripartenza a Tavola: gli Italiani Ritrovano il Dietologo dopo le Feste e con l’Invecchiamento della Popolazione. Un’ondata di consapevolezza alimentare sta spingendo sempre più italiani a rivolgersi a dietologi e nutrizionisti subito dopo le festività natalizie e al rientro dalle vacanze estive. I dati di iDoctors rivelano un aumento del 40% delle prenotazioni a gennaio 2026 rispetto alla media mensile, un trend che conferma una crescente attenzione alla salute e al benessere, ben oltre la semplice “prova costume”. Gennaio e Settembre: i Mesi della “Redenzione” Alimentare. Il desiderio di rimettersi in forma non è solo una questione di dimagrimento, ma una ricerca di equilibrio e di un approccio più sano all’alimentazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

La «Pharma Diet» rappresenta un approccio alimentare che integra i principi della dieta mediterranea con attenzione alla salute e al benessere.

