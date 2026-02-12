Riparte il day hospital oculistico a Villa Igea

Giovanni Rossi, il direttore sanitario di Villa Igea, annuncia che da oggi, giovedì 12 febbraio, riprende il day hospital oculistico dopo lo stop di alcuni giorni. La decisione arriva dopo che diversi pazienti hanno manifestato reazioni infiammatorie nei giorni scorsi, subito dopo gli interventi di cataratta eseguiti nel centro. La ripresa dell’attività si basa su controlli più approfonditi e nuove procedure di sicurezza adottate dal team medico.

Il Consiglio di direzione di Asuit sottolinea: "La decisione di sospendere temporaneamente l'attività è stata assunta con grande senso di responsabilità e nella massima trasparenza, garantendo un'informazione puntuale a pazienti e cittadini. Fermarsi per verificare in modo rigoroso ogni aspetto organizzativo e clinico si è rivelato essenziale per rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza e la qualità delle cure. Desideriamo fin d'ora ringraziare il personale che, nelle prossime settimane, sarà impegnato nel recupero delle sedute operatorie non effettuate".

Questa mattina l’Asuit ha annunciato la sospensione temporanea del day hospital oculistico di Villa Igea.

