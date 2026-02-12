Riparte il cantiere dell’asilo | Un pezzo di cuore del paese

Questa mattina il cantiere dell’asilo ha ripreso i lavori. Dopo alcuni mesi di stop, le ruspe sono tornate in azione e presto il nuovo edificio sarà pronto ad accogliere fino a 25 bambini in età pre-scuola. La comunità aspetta con ansia questa inaugurazione, considerandola un passo importante per il paese.

È ripartito il cantiere dell'asilo: presto diventerà un nuovo nido fino a 25 bambini in età pre-scuola materna. A darne notizia il sindaco Loredana Bonora, che ha effettuato un sopralluogo nel cantiere, documentando l'avanzamento lavori. Lo stabile che ospiterà il nuovo nido non è un edificio qualsiasi. È lo storico asilo di Cuasso, un luogo che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per le famiglie della Valceresio. Poi il silenzio, gli anni di chiusura, le porte serrate. "Un pezzo di cuore che sta per essere ristrutturato e rimesso in funzione", così Bonora. Non è stato un percorso lineare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riparte il cantiere dell'asilo: "Un pezzo di cuore del paese"

