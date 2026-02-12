Rimini capitale della pesca sportiva | Pescare Show raddoppia e punta sul turismo

Questa mattina a Rimini si apre ufficialmente Pescare Show 2026, il grande evento dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto. La fiera, organizzata dall’Italian Exhibition Group, raddoppia le sue date e si prepara a ricevere migliaia di appassionati da tutta Italia e oltre. Per alcuni giorni, Rimini diventa la capitale del settore, attirando aziende, esperti e semplici curiosi pronti a scoprire le ultime novità e a vivere un’esperienza immersiva nel mondo della pesca.

Sei padiglioni, area turismo potenziata e prove in mare: la manifestazione si espande anche sul territorio con eventi tra Club Nautico e Lago Pascoli Si alza venerdì (13 febbraio) il sipario su Pescare Show 2026, il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto firmato Italian Exhibition Group. Fino a domenica, la Fiera di Rimini e la Riviera diventano il cuore pulsante di una passione che unisce sport, natura e lifestyle, accogliendo professionisti, aziende e appassionati da tutta Italia e dall’estero. Pescare Show raddoppia rispetto al 2025: sei padiglioni e oltre 160 brand ed espositori per offrire al visitatore una vetrina completa sul mondo della pesca sportiva (dallo spinning al big game, dalla mosca al carp fishing) affiancata dalle ultime novità della nautica da diporto, elettronica e motoristica.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La città di Rimini si prepara ad accogliere ancora una volta Pescare Show, la fiera dedicata alla pesca sportiva.

Dal 13 al 15 febbraio 2026, il Club Nautico Rimini sarà presente a Pescare Show con uno stand alla Fiera di Rimini, nel Padiglione A1, stand 198.

Rimini capitale della pesca sportiva: al via l’evento in FieraSi apre domani alla Fiera di Rimini la seconda edizione riminese di Pescare Show 2026, il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da ... chiamamicitta.it

Da Rimini il futuro della pesca sportiva: torna Pescare Show con oltre 160 espositoriOltre 160 brand e espositori in fiera, +60% rispetto al 2025, sei padiglioni occupati e superficie espositiva raddoppiata. E ancora, aree esterne attrezzate per prove, competizioni internazionali e un ... altarimini.it

Visto che l’algoritmo non ci ha aiutato molto la volta scorsa ci riproviamo! Se nel week end non avete impegni, amate le barche, la pesca e il mare, vi aspettiamo al PESCARE SHOW di Rimini al padiglione A1 POSTAZIONE 186, vicino all’acquario.. Ah, ovviam - facebook.com facebook