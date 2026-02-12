Rigopiano tre condannati | assoluzione per l?ex sindaco In lacrime i familiari delle vittime

Nove anni dopo la valanga che distrusse l’hotel Rigopiano, la giustizia ha stabilito le responsabilità. Tre persone sono state condannate, mentre l’ex sindaco è stato assolto. I familiari delle vittime si sono ritrovati in lacrime, mentre i processi hanno messo in luce quanto può essere grave l’inerzia della pubblica amministrazione.

L'inerzia della pubblica amministrazione può avere un costo penale. Lo dice la giustizia, nove anni dopo la valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l'hotel Rigopiano di Farindola, in Abruzzo, causando 29 morti tra ospiti e dipendenti. Nel processo bis di secondo grado, dopo dieci ore di camera di consiglio, la Corte d'Appello di Perugia ha pronunciato la condanna per disastro colposo nei confronti di tre ex dirigenti regionali: Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci, finiti sotto accusa per la mancata predisposizione del piano valanghe. Rigopiano, tre condannati: assoluzione per l'ex sindaco Assolto perché il fatto non costituisce reato l'ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, così come l'ex tecnico comunale Enrico Colangeli e i dirigenti regionali Carlo Giovani, Sabatino Belmaggio ed Emidio Primavera.

