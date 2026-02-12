Rigopiano condannati tre funzionari regionali a 2 anni per strage colposa assolto ex sindaco di Farindola Lacchetta in appello bis

Alla fine del processo di appello bis sulla strage di Rigopiano del 2017, tre funzionari regionali sono stati condannati a due anni di reclusione per disastro colposo. L’ex sindaco di Farindola, Lacchetta, è stato invece assolto. I familiari delle vittime sono arrabbiati, perchè molte responsabilità pubbliche ancora non sono state chiarite e ci sono state anche prescrizioni. La sentenza lascia aperti tanti dubbi sulla gestione dell’emergenza.

Appello bis sulla strage del 2017: condannati tre funzionari regionali per disastro colposo. Rabbia dei familiari per assoluzioni e prescrizioni, resta il nodo delle responsabilità pubbliche Alla fine del processo di appello bis sulla strage di Rigopiano del 2017, tre funzionari della Regione.

