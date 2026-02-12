Riforma della giustizia primo sorpasso del fronte del No nel sondaggio di YouTrend | le riflessioni di Musolino

A circa quaranta giorni dal referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, il fronte del No conquista il primo sorpasso nei sondaggi di YouTrend. Le ultime rilevazioni mostrano un cambio di tendenza, con più cittadini che si dicono contrari rispetto a quelli favorevoli. Musolino commenta questa svolta, che potrebbe influenzare il clima della campagna elettorale in vista del voto del 22 e 23 marzo.

Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria: "L’incremento del consenso per il No è correlato a una maggiore diffusione di informazioni ai cittadini sui contenuti della riforma" A quaranta giorni circa dalla consultazione referendaria del 22 e 23 marzo, chiamata a pronunciarsi sulla riforma dell’ ordinamento giudiziario, si registra un mutamento significativo negli equilibri dell’opinione pubblica. Per la prima volta dall’avvio della campagna referendaria, il fronte del No supera quello del Sì, attestandosi al 51,1% contro il 48,9% dei favorevoli. Un dato che, per quanto contenuto nello scarto percentuale, assume rilievo politico e istituzionale non trascurabile, incidendo sulla dialettica democratica in una fase che precede l’esercizio della sovranità popolare.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Riforma Giustizia

Mancano pochi giorni ai due giorni decisivi, il 22 e 23 marzo, quando gli italiani saranno chiamati a votare sulla riforma della giustizia prevista per il 2026.

A Nuoro si rafforza il fronte del “Sì” alla riforma della Giustizia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Riforma Giustizia

Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Il No di Cantone alla Riforma Nordio; Referendum su riforma giustizia: cosa prevede e quali interrogativi pone - LAV; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026.

Nordio: Garlasco? Un’anomalia della giustizia. Con il sì alla riforma non succederebbeGià lì si vedeva l’anomalia della nostra giustizia, il ministro Nordio parlando del Caso Garlasco in riferimento al referendum Giustizia ... dire.it

Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noCome cambierebbe la magistratura se vincesse il sì al referendum sulla giustizia? La «riforma Nordio» va a vantaggio dei cittadini o di chi, di volta in volta, detiene il potere? Rispondono Stefano Ce ... vanityfair.it

“Una riforma della Giustizia che non risolve i problemi della Giustizia” La Legge Meloni/Nordio non è una vera riforma della Giustizia. Non migliora il servizio ai cittadini. Non riduce i tempi dei processi. Non aumenta il personale e non regolarizza i precari. Non - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Di Pietro: “Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì” x.com