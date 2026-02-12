Rifiuti ingombranti | sabato 14 febbraio tornano i Sabati Ecologici

Sabato 14 febbraio, i cittadini di Casalserugo possono portare i loro rifiuti ingombranti ai Sabati Ecologici. Mobili, elettronica, materassi e neon si possono conferire nel centro di raccolta di via Guido Rossa o nel parcheggio dedicato, senza doverli portare fino alle discariche. È un'occasione per smaltire i rifiuti in modo semplice e rapido.

Sabato 14 febbraio sarà la prima data del 2026 per l’iniziativa di AcegasApsAmga e Comune di Casalserugo. L’area sarà allestita con quattro cassoni: uno per il legno, uno per gli ingombranti e uno per i RAEE Mobili, RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) grandi e piccoli, materassi e neon sono solo alcuni dei rifiuti che i cittadini di Casalserugo potranno conferire, oltre che al centro di raccolta di via Guido Rossa a Ponte San Nicolò, anche ai Sabati Ecologici nel parcheggio di via Cristoforo Colombo accanto agli impianti sportivi. Sabato 14 febbraio sarà la prima data del 2026 per l’iniziativa di AcegasApsAmga e Comune di Casalserugo, pensata per rispondere alle esigenze dei cittadini e contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Casalserugo ponte san nicolo

Il sabato ecologico del 17 gennaio ad Albignasego, promosso da AcegasApsAmga e dal Comune, rappresenta il primo appuntamento del 2026 dedicato alla raccolta di rifiuti ingombranti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Casalserugo ponte san nicolo

Argomenti discussi: Ama il tuo quartiere 14 e 15 febbraio; La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Rifiuti ingombranti, nel week end torna Ama il tuo quartiere: 14 eco-stazioni straordinarie in città; Raccolta ingombranti nel weekend a Mazzetta e Rebocco.

La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 14 e domenica 15 giugnoSabato 14 giugno sarà attivo il centro di piazza Vittorio per legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori. Mentre domenica attivi i centri di piazza Tempio ... romatoday.it

AVVISO : domani sabato 31 gennaio gli operatori ecologici ritireranno l' indifferenziato - facebook.com facebook