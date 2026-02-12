Rifiuti e partecipate la Ugl Psa usa il pugno duro | Il tempo delle promesse è finito

La Ugl Psa mette i piedi per terra e dice basta alle promesse vuote. La sigla sindacale, che rappresenta la maggioranza nelle aziende municipalizzate, ha deciso di usare il pugno duro.

"Il tempo delle promesse è finito". È questo il monito della segreteria provinciale della Ugl Psa, in qualità di organizzazione sindacale maggioritaria all'interno delle aziende municipalizzate del territorio. Il 15 marzo si voterà per il rinnovo degli organi di governo in Provincia ed è dovere delle forze politiche fare chiarezza. Ugl Psa pretende di capire subito, quali siano le strategie reali e i programmi concreti sul tema dei rifiuti. I lavoratori e i cittadini non possono più permettersi di assistere in disparte o basandosi su generiche rassicurazioni. "La nostra provincia non ha un semplice problema di rifiuti; ha un problema di visione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

