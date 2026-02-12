Rifiuti Cheli AttivAzione attacca | Un paradosso tutto italiano 80 chilometri al giorno a vuoto mentre Hera è a pochi passi

Adriano Cheli di AttivAzione denuncia un paradosso: mentre i mezzi di Hera percorrono ogni giorno fino a 80 chilometri a vuoto, i rifiuti restano fermi a pochi passi. La gestione dei rifiuti nei comuni di Modigliana e Tredozio si rivela inefficiente, con i mezzi che non vengono sfruttati al massimo, creando un contrasto evidente tra costi e servizi. Cheli chiede che si faccia chiarezza e si intervena subito per ottimizzare il servizio.

"Un paradosso italiano che non ha precedenti". Così Adriano Cheli, capogruppo di ModiglianAttivAzione, definisce la situazione della gestione dei rifiuti a Modigliana e Tredozio, comuni della provincia di Forlì ma storicamente legati, per conformazione geografica ed economica, al Faentino. "Le nostre comunità gravitano da sempre su Faenza per la maggior parte dei servizi - spiega Cheli - a causa della logica del territorio e della conformazione dei nostri fiumi e delle nostre montagne, che ci portano naturalmente verso la vallata del Faentino. Eppure, quando si parla di raccolta rifiuti, veniamo serviti da Alea Ambiente di Forlì".

