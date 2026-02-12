Rientro di Dumfries in vista | si avvicina la del ritorno in campo

Il ritorno di Dumfries si avvicina, e i tifosi sperano di vederlo in campo presto. Dopo un periodo di incertezza, il giocatore si sta avvicinando al completo recupero e potrebbe tornare a giocare nelle prossime settimane. La sua presenza sarà importante per la squadra, che conta molto sul suo contributo. I dirigenti lavorano per riaccoglierlo al più presto e riprendere il ritmo abituale.

