Rientro di Dumfries in vista | si avvicina la del ritorno in campo
Il ritorno di Dumfries si avvicina, e i tifosi sperano di vederlo in campo presto. Dopo un periodo di incertezza, il giocatore si sta avvicinando al completo recupero e potrebbe tornare a giocare nelle prossime settimane. La sua presenza sarà importante per la squadra, che conta molto sul suo contributo. I dirigenti lavorano per riaccoglierlo al più presto e riprendere il ritmo abituale.
In questa fase della stagione, l’epilogo del recupero di Dumfries avanza come elemento chiave per le strategie di riferimento e per le dinamiche di gruppo. L’esterno olandese sta progressivamente rientrando in attività collettive, con una trattativa tra fisico e intensità che mira a restituire al tecnico una scelta affidabile per le prossime settimane. Il rientro ha previsto un reinserimento parziale: riscaldamento con e senza pallone, percorsi di slalom tra conetti e i primi gesti di movimento coordinato, con segnali concreti di integrazione graduale nello spirito collettivo. Durante la seduta, il giocatore ha indossato pettorine diverse per indicare fasi diverse di reinserimento, una dinamica che accompagna la ripresa della piena partecipazione alle esercitazioni insieme al resto del gruppo.🔗 Leggi su Mondosport24.com
