Rientra la polemica sul ’Bovetto’ | tutti fuori alle dieci

Niente Bovetto per i bambini della primaria: questa volta le insegnanti vincono e non ci sarà lo spettacolo in piazza. La polemica si è accesa ancora una volta, con insegnanti, genitori e amministratori che non sono riusciti a trovare un accordo. Alla fine, tutti fuori alle dieci e niente evento ufficiale per i più piccoli.

Niente Bovetto per i bambini della primaria. O meglio: niente Bovetto ’ufficiale’. Il braccio di ferro tra insegnanti, genitori e amministratori questa volta ha segnato un punto a favore delle maestre: niente piazza, niente spettacolo dal vivo. I piccoli potranno ’riproporre’ l’evento in classe con dei disegni. Una soluzione creativa, certo. Ma molti genitori hanno deciso che alle 10 in punto la campanella avrebbe avuto un suono alternativo: uscita anticipata e tutti in piazza. Non tutti, ma abbastanza da far capire che il Bove Finto non è una recita qualsiasi. Perché qui il Bovetto è cosa seria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

