Rieder e Kainzwaldner | Un oro incredibile la nostra prima vittoria proprio all’Olimpiade in casa

Domani, lo slittino italiano può festeggiare una vittoria storica. Rieder e Kainzwaldner, infatti, hanno conquistato l’oro all’Olimpiade di casa, un risultato che nessuno si aspettava. I due atleti hanno dato tutto in pista, battendo la concorrenza e portando a casa un trionfo che farà parlare a lungo. È stata una gara intensa, e alla fine il loro sforzo è stato premiato con il primo posto. Per l’Italia, quella del 11 febbraio 2026 resta una giornata da ricordare.

L’11 febbraio 2026 è destinato a rimanere come una giornata storica nello sport italiano e, in particolare nello slittino. Alle Olimpiadi di Milano Cortina l’Italia conquista, in poco meno di un’ora, due straordinarie medaglie d’oro nelle gare del doppio maschile e del doppio femminile. In quella maschile a salire sul gradino più alto del podio sono Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. I due azzurri conquistano l’oro davanti agli austriaci SteuKindl e ai tedeschi WendlArlt. L’Italia riconquista così quel gradino più alto del podio che mancava da 32 anni, quando a Lillehammer si imposero Kurt Brugger e Wilfried Huber. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rieder e Kainzwaldner: “Un oro incredibile, la nostra prima vittoria proprio all’Olimpiade in casa” Approfondimenti su Rieder Kainzwaldner Slittino, Rieder/Kainzwaldner d'oro Gli atleti italiani di slittino hanno fatto il loro debutto in grande stile. Olimpiadi: Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner completano la giornata d'oro dell'Italia dello slittino La giornata d’oro dello slittino italiano si chiude con due medaglie d’oro. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Rieder Kainzwaldner Argomenti discussi: Oro per Rieder e Kainzwaldner nel doppio maschile: Italia di nuovo in trionfo ai Giochi dopo 32 anni; Slittino da leggenda: per Rieder e Kainzwaldner è oro olimpico - Autonome Provinz Bozen; Rieder e Kainzwaldner, l’Italia vince l’oro dello slittino anche nel doppio maschile; ORO CHIAMA ORO! ANCHE RIEDER/KAINZWALDNER SUL TRONO OLIMPICO! LO SLITTINO AZZURRO DOMINA!!!. Che serata per lo slittino: Rieder e Kainzwaldner sono oro nel doppio maschile!Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner riportano l’oro nello slittino doppio maschile dopo 32 anni, quarta successo a Milano Cortina. generationsport.it Milano-Cortina 2026, slittino doppio uomini: Rieder e Kainzwaldner vincono l’oroL’Italia sale a quota tredici medaglie dopo il primo posto della coppia azzurra: Nagler e Malleier chiudono settimi ... sportmediaset.mediaset.it #MilanoCortina2026 Quarto oroper l’Italia alle #Olimpiadilnvernali2026, ancora dallo #slittino. Se lo sono aggiudicato con una grande prova Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile davanti ad Austria e Germania - facebook.com facebook Oberhofer nata nel paese di #Sinner, Voetter predestinata e poi la coppia Rieder-Kainzwaldner: chi sono gli italiani oro nello slittino doppio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.