Ricostruzione della chiesa di Santa Teresa di Staffolo | il progetto di fattibilità è stato approvato

La Regione ha dato il via libera al progetto di restauro della chiesa di Santa Teresa a Staffolo. Ora si può passare alla fase dei lavori, che prevedono interventi di consolidamento e recupero dell’edificio sacro di via delle Monache. La decisione arriva dopo mesi di attesa e permette di avviare finalmente i lavori di ricostruzione.

La chiesa di Santa Teresa, edificata nel 1778 e dotata di un campanile risalente al 1823, costituisce uno dei luoghi identitari del centro storico STAFFOLO - La ricostruzione della chiesa di Santa Teresa, a Staffolo, entra nella fase decisiva. La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di restauro e consolidamento dell'edificio sacro di via delle Monache, per un importo di 825.601 euro. La chiesa di Santa Teresa, edificata nel 1778 e dotata di un campanile risalente al 1823, costituisce uno dei luoghi identitari del centro storico. Danneggiata dalle scosse del 20162017, presenta un quadro lesivo diffuso: fessurazioni interne, criticità nelle volte in camorcanna, lesioni sui paramenti murari e problemi legati al solaio in laterocemento inserito negli interventi degli anni Cinquanta.

