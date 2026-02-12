Richard Ashcroft torna in Italia | sarà uno degli headliner de La Prima Estate

Richard Ashcroft torna in Italia e si prepara a salire sul palco come uno degli headliner di La Prima Estate. La manifestazione, alla sua quinta edizione, continua a crescere e a richiamare un pubblico sempre più numeroso. La sua presenza conferma ancora una volta l’interesse per artisti internazionali che portano musica di qualità nel nostro paese.

Ormai giunto alla sua quinta edizione, La Prima Estate si conferma una delle manifestazioni musicali più interessanti e coerenti del panorama italiano ed europeo. Mentre gli organizzatori continuano a lavorare alla sua realizzazione, il cartellone del 2026 vede già un nome di tutto rispetto headliner di domenica 21 giugno: a infiammare la terza giornata del festival di Lido di Camaiore, nello scenario unico del Parco BussolaDomani, sarà infatti Richard Ashcroft. “Figura cardine della musica britannica contemporanea, Richard Ashcroft è una delle voci più iconiche e influenti degli ultimi trent’anni “, si legge nel comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Richard Ashcroft salirà sul palco di Lido di Camaiore il 21 giugno, in occasione della quinta edizione de La Prima Estate.

