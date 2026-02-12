Ricercato da agosto per aver investito due poliziotti nel cimitero dopo un inseguimento scovato in provincia di Bergamo

La fuga di un uomo di 49 anni finisce dopo quasi un anno. Ricercato dall’agosto scorso, era stato protagonista di un inseguimento che si era concluso con il suo investimento di due agenti di polizia nel cimitero Flaminio di Prima Porta. La polizia lo ha catturato in provincia di Bergamo, portandolo in manette dopo mesi di ricerche.

Fine della latitanza. È stato scovato e arrestato in Lombardia un uomo di 49 anni, ricercato dall'agosto dello scorso anno per aver investito due poliziotti al termine di un lungo inseguimento cominciato a San Lorenzo e terminato all'interno del cimitero Flaminio di Prima Porta

I carabinieri di Pescara hanno arrestato un ricercato francese di 48 anni nascosto in un casolare a Farindola.

